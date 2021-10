Pak de Bacon Map of London uit 1890 er maar bij

zeeland-geboekt Antwerpen-le­zing Jeroen Olyslae­gers

6 oktober Middelburg - De Vlaamse auteur Jeroen Olyslaegers vertelt op donderdag 21 oktober om 19.30 uur over zijn historische roman Wildevrouw in de Zeeuwse bibliotheek. Wildevrouw gaat over het Antwerpen in de zestiende eeuw, verteld door Beer die de Vlaamse stad ontvlucht is nadat hij drie vrouwen verloor in het kraambed. Na al dat verlies, acht hij zichzelf vervloekt. Olyslaegers (Mortsel, 1967) schrijft columns, theaterteksten en proza. Tickets zijn te koop via de website van de Drukkery in Middelburg of de website van de Zeeuwse Bibliotheek.