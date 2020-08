Over het zich ontdoen van vlooien

zeeland-geboekt Liften

7 augustus Er was een tijd dat je gemakkelijk weg kon gaan door te liften. Je ging ergens langs de weg staan, je stak je duim op, desnoods in Breskens of bij Perkpolder en al gauw stopte er dan een auto en mocht je meerijden. Men bracht je dan allicht wel ergens, bij Brugge of Gent of bij een benzinepomp in een dorp, waar je weer een andere auto vond die je meenam, de wijde wereld in. Je had niet altijd een bepaald doel, je kwam wel ergens. Bij Parijs of Orleans of verder nog, ergens op het eindeloze boerenland van Frankrijk.