Over het hamsteren van pannenlappen

Alle leven is lijden

16 april Ooit zat ik te lezen in de schaduw van een acaciaboom. De boom stond in bloei en boven me zoemden insecten. Ik las een gedicht dat ik mooi vond. Opeens viel een rups uit de boom, precies in mijn boek dat ik van de weeromstuit meteen dichtklapte. Bij het lezen gestoord, stopte ik het boekje in de zak van mijn jasje en ging in gedachten weg. Ik dacht aan Boeddha die jarenlang onder een schaduwrijke boom zat te denken. Hij had reizen gemaakt en van alles gezien en meegemaakt: ziekte en dood en bijvoorbeeld ook hoe een ploeg een aardworm middendoor sneed. Boeddha, die eigenlijk Siddharta heette, kwam na veel overpeinzingen tot deze slotsom: ‘Alle leven is lijden. Alle lijden vindt zijn oorsprong in de begeerte. Opheffen van deze begeerte betekent opheffen van lijden.’