Op zoek naar de ziel achter de stenen

Slavin Leonora vond vrijheid in Middelburg

12 april Het was in 1732-1733 een doodgewone handelsreis van Middelburg naar Curaçao. Tot opeens slavin Leonora als verstekeling opdook. Daar had kapitein Jan Bijl niet op gerekend. We ontmoeten Leonora in het nieuwste nummer van tijdschrift Zeeland.