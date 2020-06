Op vakantie

zeeland-geboekt De oorlog in 24 gezichten

15 juni Ze zijn de ooggetuigen. In het pas verschenen boek ‘Jong in de Zeeuwse oorlog’ vertellen ze over de jaren 1940-1944 in Zeeland. Het zijn herinneringen die zich niet meer laten uitwissen. Franse uniformen kleurden het boerenerf bruin. In de gang stonden kisten met handgranaten opgestapeld. De weckflessen in de kelder waren vervormd door de hitte van het vuur. Op het strand spoelden verongelukte vliegeniers aan. Het joodse meisje bracht een pop mee die mama kon zeggen. Het warme eten was een kom koolsoep. Dronken Duitsers, zo ging het gerucht, schoten granaten vanaf Zuidzande. Moeder had een winkeltje in koloniale waren om wat bij te verdienen. Het verzet diende zich sluipend aan. Bij elk luchtalarm doken we onder de trap. De piloot had een motorpak aan en een mutsje op zijn hoofd. Die Duitse soldaten, die zongen toch mooi. We moesten bunkers met graszoden bekleden. De Lange Jan was opeens voor de helft weg. Haal jij de fosforbommen er maar uit, zei mijn baas. Volgens koningin Wilhelmina boog het geweten niet. Toen we uit de bunker kwamen stond er zeewater in de straat. Met een Tsjechisch meisje ruilde ik een paar schoenen tegen de belofte dat ik haar mee uit zou nemen. Van die Duitser heb ik appelkoeken leren bakken. Moeders zondagse schort zat onder het bloed, mijn bloed. We nemen krijgsgevangenen, we nemen geen honden. Retteketet hoorde je, er werd op de locomotief gemikt. We wisten dat het met een deserteur niet goed zou aflopen.