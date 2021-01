Ons bin de mindere man

zeeland-geboekt H

13 november De letter H is voor veel mensen in de wereld een probleem. Hier en daar behoor je hem wel te schrijven, maar niet uit te spreken en vooral als men hem moet uitspreken, komt men nogal eens voor moeilijkheden te staan. Soms laat men de letter maar helemaal weg, zoals in Frankrijk, of men komt een enkele maal met een aangeblazen H. Op andere plaatsen, zoals in Vlaanderen en Zeeland, vervangt men hem wel door de letter G. De verwarring is groot, want het is dan niet verbazingwekkend, dat men wel eens verbouwereerd raakt en dan wordt de G een H. Waar de letter weer wel wordt uitgesproken, klinkt hij eigenlijk nergens naar: er komt wat geruis uit de stemspleet.