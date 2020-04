Ondergedoken in 's-Gravenpolder

RUBRIEK WIM HOFMAN Beestjes

10 april Ooit, tamelijk lang geleden, zag ik een wesp die vocht met een bij. De wesp won gemakkelijk. De bij kon niet veel doen blijkbaar. De wesp beet vervolgens de bij in drie stukken. Hij gaf als het ware aanschouwelijk onderwijs en daar hield ik wel van: eerst ging de kop eraf, dat leek gemakkelijk te gaan. De bij had maar een dun nekje. Ook het achterlijf was er zo afgeknaagd. De wesp nam het middenstuk mee. Misschien is het borststuk het lekkerst of het meest voedzaam. Het zou best eens kunnen. Sindsdien weet ik goed dat insecten uit drie gedeelten bestaan, de kop, het borststuk waar vleugels en zes poten aan zitten en als derde stuk het achterlijf.