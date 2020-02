Niet meer op de kalender

zeeland-geboekt De Mens een Machine

14 februari Julien Offray de la Mettrie leefde van 1709 tot 1751. Hij was een arts en filosoof en hij beweerde allerlei dingen die men goddeloos vond. Daarom moest hij uit zijn vaderland Frankrijk wegvluchten, maar hij kon in Nederland terecht om natuurkunde te studeren in Leiden. Maar toen hij zijn boek ‘Mens en Machine’ schreef, waarin hij stelde dat de mens niet wezenlijk verschilde van een machine, zorgde dat ook hier voor veel ophef, vooral omdat hij beweerde dat de ziel niet te onderscheiden was van het lichaam. Hij vond het raadzaam weer zijn boeltje te pakken, want in Holland zag men dat toen anders. De ziel was iets aparts.