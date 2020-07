Neem een duik in de Zeeuwse zomer

De horoscoop

De horoscoop van juli 2020 brengt, zoals u vast en zeker gemerkt zal hebben, veel energie. Dit betekent dat we op meer irritaties kunnen rekenen dan voorheen. We denken ook meer aan romantische avonturen, omdat we in deze maand onder sterke invloed staan van de planeet Venus. Planeetgevoelige horoscoopvolgers weten wat dit inhoudt. Hoed u ervoor dat beledigingen van anderen niet al te persoonlijk worden opgevat. Wat anderen van ons denken is hun zaak en gaat ons niets aan. Het is alleen belangrijk hoe we onszelf zien en dat we een hoge dunk hebben van onszelf. Juli is een uitstekende maand om fikse ruzies te maken vooral als het zomerweer wat broeierig uitvalt. Elkaar eens goed de waarheid zeggen lucht op, vooral in deze tijd waarin veel nep is.