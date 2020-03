De dichter op de markt. ‘Eurootje de kilóóóó’ heet een van zijn gedichten. Alledaagser wordt het niet dan in de poëzie van Peter van Lier, in 1960 geboren te Eindhoven, opgegroeid in het naburige Reusel en tegenwoordig woonachtig in het Friese dorp Marrum. Ook in Zeeland voelt hij zich thuis, zie de in 2011 in de Slibreeks verschenen bundel ‘Wisseling van de wacht’, een coproductie met de beeldend kunstenares Machteld van Buren. ‘Ter voorbereiding’, zo vermeldt het colofon, verbleef de dichter ‘enkele weken in het kunstenaarscentrum de Willem3 te Vlissingen’.