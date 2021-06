Met Nijhoff op weg van Sas naar Sluis

De jongen met de deukhoed is... Lau Goense

18 april Vorige week zocht ik de hulp van de lezers. En de lezers hebben geholpen, waarvoor mijn grote dank. Het ging over een onbekende Zeeuwse schrijver, Jan P. Kooman, van een realistisch overkomend verhaal over het uitbreken van de oorlog in 1940, ‘De zoon van Kees Rentmeester’. In het schriftje waarin het verhaal staat, is een foto geplakt. De man in Zeeuwse dracht op deze foto is door verschillende mensen herkend, onder meer door zijn kleinzoon.