Meertens schreef graag en veel over zichzelf

Zeeuwse schrijvers Ogen dicht, laat komen die das

24 januari De slaap slingert je elke nacht verre werelden in. Of zoals een das (u weet wel, het aandoenlijke dier dat ’s nachts uit zijn burcht kruipt) het zegt in Hanneke van Eijkens gedicht: ‘Je hoeft alleen maar te liggen/ met je ogen dicht/ dan kunnen we overal naartoe’. Het gedicht staat in het geschenkbundeltje ‘Waar slaap van gemaakt is’, extra aantrekkelijk door de illustraties van Paulina Phoa. In een voorwoord verwelkomen dichteres en tekenares alle ‘kinderen in Nederland en België. Dit boek met gedichten is voor jullie!’