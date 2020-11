Marieke Lucas Rijneveld (29) die wereldberoemd werd als winnaar van Booker Prize signeert in Goes

zeeland-geboekt Zeeuwse auteurs signeren in Goes en Zierikzee

28 oktober In het kader van de Week van het Zeeuwse Boek (tot en met 8 november) geeft Uitgeverij Het Paard van Troje in Goes drie boekjes uit met Zeeuwse verstrooiingen. In ‘Zeeuws Dotje’ en ‘’t Kom aol goed!’ verklaart Jan Zwemer door Erwin Tramper geïllustreerde spreuken en wijsheden uit Zeeland en Goeree-Overflakkee. Van Pier de Koning uit Goes werden gedichten gebundeld in 'De wereld volgens Poeziepier’, met illustraties van Jan Willem Hament. De auteurs signeren: Pier de Koning en Jan Willem Hament zaterdag 31 oktober in De Koperen Tuin in Goes van 13.30 tot 15.30 uur en Erwin Tramper in De Vries Zierikzee van 13.30 tot 15.30 uur; Erwin Tramper zaterdag 7 november in De Koperen Tuin Goes van 13.30 tot 15.30 uur.