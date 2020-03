Liefde bij de Stierskreek

Twee geloven op een kussen. In het oude spreekwoord slaapt daar de duivel tussen. Denkelijk hebben David en Bernadette nooit hun hoofden samen op een kussen gelegd. Ze spraken elke zondag af in een hooiberg, hoe romantisch. Stiekem, het kon niet anders, want hun ouders leefden met elkaar op voet van oorlog.

Peter Frantz neemt ons in zijn pas verschenen roman Roots mee in deze geheime, verboden liefdesaffaire. Het is het late voorjaar van 1963. Bernadette Dhondt woont op de Stiershoek, een boerderij op de oevers van de Stierskreek onder Aardenburg. Het is een stijf katholiek gezin, vader Cyriel zit in de raad voor de KVP, is kringvoorzitter van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond en hanteert de voorzittershamer van het parochiebestuur. Een man van aanzien dus. Zijn buurman Leendert Quaak op zijn hoeve Het Kraaijennest is gereformeerd. Steil, nogal teruggetrokken, in alles het tegengestelde van de bourgondische Dhondt; op latere leeftijd speelt hij een rol binnen de landelijke ARP waar hij naam maakt als 'de koppige koning van Zeeland'. Dat de mannen nooit met elkaar praten heeft behalve die politiek-religieuze uiteraard ook een economische achtergrond. Dhondt had ooit Het Kraaijennest willen kopen. Op het laatste moment was als een duveltje uit een doosje Leendert Quaak opgedoken die hem met gemak had overboden.

De Dhondts hebben één dochter, Bernadette. Bij de Quaaks is David de oudste van twee zonen. Ondanks alle ouderlijke verboden weten de twee een onstuimige liefdesrelatie uit te bouwen. Tot de meid Marie Verkeste hen betrapt en het meteen aan haar baas Cyriel doorbrieft. Het daaropvolgende drama is niet te overzien. Bernadette wordt verbannen naar nonkel Gustav en tante Laura in het Vlaamse Meersel-Dreef. David wordt op het vliegtuig gezet naar Canada, waar hij in de zomer van 1963 terechtkomt op The Tremblay Farmyard van Pierre Tremblay. Wat hem direct opvalt is dat Pierre de ogen heeft van zijn Bernadette, de geliefde die hij juist zo hard uit zijn hoofd probeert te zetten.

We kennen schrijver Peter Frantz al langer. Zijn echte naam is Frans Pieters, in 1948 geboren in Aardenburg. Hij was actief in de bankensector en de sociale zekerheidswereld en was directeur van het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) in Zeeland. In 2014 debuteerde hij met de 'kantorenroman' Het complex, twee jaar later gevolgd door de thriller Dodelijk toeval. De in 2018 verschenen roman De duivel als metgezel speelde in de omgeving van zijn woonplaats Nisse.

In Roots geeft Frantz net als in zijn vorige boek de voorkeur aan een strakke indeling van het verhaal. Hoofdpersoon Thomas van Rijckevoorsel stopt in de zomer van 2017 met zijn werk als directeur van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Hij heeft een erfenis gekregen van een hem onbekende erflater. Om uit te vinden wat de nalatenschap inhoudt, heeft de erflater hem tien aanwijzingen nagelaten die hij moet volgen. Dat zijn de tien hoofdstukken in het boek.

Koffers pakken

De erfenis brengt Thomas op het spoor van de zo ruw uit elkaar getrokken David en Bernadette. Om uit te vinden hoe hun liefdesaffaire is afgelopen, moet Thomas zijn koffers pakken. We volgen hem naar Ontario in Canada en Nevers in Frankrijk. En we leven mee met de restauratie van een Cockshutt 30, een antieke in Canada gefabriceerde tractor.