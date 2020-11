Laat de kiloknallers liggen

Volledig scherm cover 10 miljard monden © Uitgeverij Prometheus

Tachtig voedseldenkers in één boek. Saai? Vergis u niet: ‘10 miljard monden’ is een titel om met rooie oortjes te lezen.

Jan van Damme

Hoe we de wereld voeden in 2050, dat is het centrale thema van de bundel. Die vraag raakt eigenlijk iedereen: landbouwers, veehouders, vissers, natuurbeheerders, beleidsmakers, consumenten, u, mij. Hoe we met ons voedsel, met onze wereld omgaan, is een uiterst actuele vraag. Meer dan 10 procent van de wereldbevolking lijdt nu al honger. Misschien niet meteen in ons nog altijd welvarende Nederland en blozende Zeeland. Maar wat niet is...

Hoe moet dat als er straks in 2050 niet 8 maar 10 miljard monden gevoed moeten worden? Tachtig onderzoekers van de Wageningen Universiteit laten in deze uitgave hun licht schijnen over die kwestie. Ingrid de Zwarte (1988) is samen met universitair docent bestuurskunde Jeroen Candel initiatiefnemer van het boek. Ingrid werd geboren in Nieuw-Vennep en groeide vanaf haar vierde op in Vlissingen. Ze ging naar de CSW in Middelburg. Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde ze geschiedenis en Slavische talen en culturen. Momenteel is ze universitair docent Agrarische en Milieugeschiedenis aan de Wageningse Universiteit en is ze als onderzoeker verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

,,We staan voor een hele grote uitdaging", zegt ze. ,,Hoe kunnen we de wereldbevolking blijven voeden binnen de draagkracht van onze planeet?” Samengevat kun je zeggen dat we nog steeds worstelen met de erfenis van de 'Groene Revolutie'. Dat was een ontwikkeling in de jaren 1940-1970 waarbij in de landbouw intensief gebruik van kunstmest normaal werd, chemische gewasbeschermers op grote schaal werden gebruikt en kredietverstrekking voor boeren relatief laagdrempelig was. Zo werd de productie verhoogd en dachten we de groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien. Maar er was een keerzijde. Gebruik van kunstmest putte de bodem uit, er ontstonden kwetsbare monoculturen en de chemische gewasbeschermers zorgden voor een enorme verschraling van de natuur. Wie hoort er nog wel eens een leeuwerik?

Alle onderzoekers zijn het erover eens dat het de hoogste tijd is om het tij te keren. Voor het klimaat, en ook voor de wereldgezondheid want na Covid 19 kunnen zich gemakkelijk volgende pandemieën aandienen. Helaas (pagina 22): 'Het voedselsysteem heeft nu eenmaal geen simpele resetknop'. Hoe dan wel? In de antwoorden gaat het onder andere over kringlooplandbouw en over de 'Blauwe Revolutie’ waarbij visserij en aquacultuur aan die kringloop bijdragen. ,,Zeker”, zegt Ingrid, ,,in Zeeland gebeurt er best veel op dat gebied. Maar we kunnen de ecosystemen in de Noordzee nog verder versterken door bijvoorbeeld de aanleg van kunstriffen tussen de daar gebouwde windmolens. Daarvan profiteren de vissers en de vissen. En wij dus ook."

De consument, u en ik kunnen volgens haar ook wat doen. Laat de kiloknallers en verwante goedkopigheden in de supermarkt liggen. Ingrid: ,,Driekwart van de producten in de aanbieding is ongezond. Als we dat kunnen omdraaien doordat supermarkten de gezonde producten vooraan en op ooghoogte leggen, dan zou dat een mooie stap zijn."

In het laatste hoofdstuk grijpen filosofen de macht. Zij hebben het over een wereld waarin dieren geen dingen zijn, maar ‘subjecten’, net als mensen. Allemaal vanuit de gedachte dat de mens net zo afhankelijk is van het dier als het dier van de mens. Er wordt een mooie term geïntroduceerd: 'rewilding’ - het creëren van zichzelf regulerende natuurgebieden met wilde dieren. Wat dacht u van de Kop van Schouwen of Waterdunen bij Breskens?

Ingrid de Zwarte en Jeroen Candel (red.): 10 miljard monden - Uitgeverij Prometheus, 384 pagina's, 24,99 euro.