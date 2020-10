Mario Molegraaf

Toen Hans Warren in Parijs woonde, had hij soms heimwee naar Zeeland. Een boek van Kees Pronk bood dan uitkomst: ‘Midden in het lawaai van een wereldstad brengt Pronk ons even de stilte van het wijde zilte land; we staan op een Scheldedijk en ruiken de koele geur van wier en slib, horen een bootje puffen, zien de uitgestrekte korenvelden onder een hoge, zuivere lucht. En het is ook of we even een kop koffie gedronken hebben en gepraat hebben bij goede oude vrienden daar, ergens in de polder’.

Het ging in dit geval over ‘Het zwaar getij’ (1956), de roman speelt in Yerseke. Tegenwoordig de hippe culinaire hoofdstad van Nederland, waar ze een jaar of twee voorlopen op Amsterdam, bij deze auteur een oord van veel drama en melodrama. De hoofdpersoon keert terug als luitenant uit Indië en snakt naar een ‘flinke rog bij de patatten’. Er wordt regelmatig Zeeuws gesproken in Pronks proza: ‘’t Is ook zo werm, é!’ Maar de schrijver was geen Zeeuw, hij werd in 1919 geboren te Vlaardingen. Tijdens zijn militaire dienst leerde hij Zeeland en een Zeeuws meisje kennen. Hij ging in Yerseke wonen en werd uiteindelijk directeur van Oesterkwekerij Eendracht. Na de voor de oesterteelt fatale winter van 1963 moest hij omschakelen. Hij werd tekenleraar, maar in zijn boeken bleef het over oesterteelt gaan.

‘Oesters’ heet een van die boeken zelfs simpelweg, samen met ‘Het zwaar getij’ een hoogtepunt in zijn werk. Kees Pronk overleed in 1995 te Vlissingen en werd in Arnemuiden begraven. Als schrijver was hij langzaam weggegleden. Zijn laatste romans ‘De verloren jaren’ en ‘Het geschonden bestaan’, beide uit 1987, verdwenen samen met de producten van anderen in omnibussen. Vijfendertig jaar eerder was hij gedebuteerd met ‘Goud uit het water’, en het zal duidelijk zijn waarnaar de titel verwijst.

Pronk is en blijft een parel onder de Zeeuwse schrijvers. Hij had het niet of nauwelijks over de gastronomische glorie van het schelpdier, des te meer over de problemen van de oestercultuur. Zo deskundig en zo sfeervol beschreven dat je ijlings richting Yerseke wilt.