Job Degenaar heeft beet met zijn verfrissend belegen gedichten

zeeland-geboekt Freek de Jonge in Goes

Schrijver en cabaretier Freek de Jonge (1944) is zaterdag te gast in boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Hij vertelt dan over zijn pas verschenen boek 'Kom verder!’ Verder signeert hij en gaat in gesprek met bezoekers. In het boek - deel 1 van zijn memoires - beschrijft hij de levens van zijn grootvader en vader. Freek woonde van 1962 tot 1965 in Kloetinge, zijn vader was in die jaren godsdienstleraar op het Christelijk Lyceum voor Zeeland in Goes. De lezing begint om 14.00 uur, aanmelden via info@koperentuin.nl.

29 oktober