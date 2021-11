Jeugdherinneringen Wim Hofman gebundeld in geschenkboek

zeeland-geboekt Tijs van Marle leest voor in Kapelle

Tijs van Marle is bekend van films als ‘Mees Kees’, ‘Dummie de Mummie’ en ‘Superjuffie’, waarvoor hij de scenario's schreef. Nu heeft hij zijn eerste jeugdboek geschreven: 'Knots’, over een holenmensje dertigduizend jaar geleden. Donderdag 30 september is hij van 15.00 tot 16.00 uur in boekhandel Lectori in Kapelle. Daar leest hij voor en vertelt hij over sneeuwleeuwen en voetballen met mammoetdrollen. De lezing is een voorproefje van de Kinderboekenweek die woensdag 6 oktober begint.

29 september