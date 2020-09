Daar is geen woord Zeeuws bij. ‘Chieh kuang, chieh kuang!’ roept een jongeman die de drukte in Peking probeert te beteugelen, ‘het verkeer was zo verward als rotsen in de bedding van een rivier’. Het is een scène uit de uitstekende roman ‘Wives are but leaves’ (1950), in het Nederlands vertaald onder de titel ‘Vrouwen zijn als bladeren’.