In Zeeland gelegerd in de Grote oorlog

Wim Hofman Brieven

10 december Toen ik mijn dagboeken had weggedaan, ben ik meer brieven gaan schrijven. In het begin leek het wel op het schrijven van een dagboek, maar het verschil is wel dat als je een brief schrijft, je meestal niet in het luchtledige of tegen jezelf zit te praten. Toch lijkt het briefschrijven wel een beetje op praten. Je begint maar ergens mee en de rest komt vanzelf. Net zoals je zomaar een wandelingetje maakt. Uiteraard wordt een brief aan je ouders heel anders dan die aan je broer of aan een nichtje. Je stelt je automatisch anders in, je komt op andere onderwerpen en dat zorgt weer voor ander woordgebruik. Bij de ene persoon heb je meer te vertellen dan bij een andere. Je past je aan.