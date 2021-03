In Oostburg dronken wolven uit de verlaten waterputten

Meer wee dan wel overigens. Oostburg was tijdens de middeleeuwen uitgegroeid tot een Vlaamse stad. De opstand tegen Spanje maakte van Zeeuws-Vlaanderen een strijdtoneel, waar Spaanse en Staatse troepen elkaar troffen. In 1583 legden de Spanjaarden de stad in de as en vier jaar later - zo blijkt uit de bronnen - restte niet veel meer dan een ruïne in een geïnundeerd land. Het volksverhaal wil dat wolven kwamen drinken uit de verlaten waterputten. De verovering door Maurits in 1604 was volgens de auteurs een keerpunt. Beetje bij beetje kwamen er weer bewoners, voornamelijk protestanten, de katholieken lieten zich niet meer zien. Na 1636 kwamen er veel nieuwe bewoners uit de omgeving van Calais.