De kalender op de muur wijst ‘31 januari 1953’, of eigenlijk ‘31 janvier 1953’, want we lezen een Franse roman, zij het eentje waarin de hoofdpersonen Joos, Jane en Kees heten. ‘Les Hautes Eaux’ speelt op deze fatale datum in Zeeland, op Duiveland, een polder met zicht op Zierikzee. Herkenbaar weergegeven, want de auteur Paul Zumthor (Genève 1915 – Montréal 1995) wist precies waarover hij het had. Zwitser in Zeeland, hij woonde lang in ons land en was hoogleraar in Groningen en Amsterdam. Hij maakte naam met zijn studies over de Middeleeuwen, hij was een kenner van Nederland in de zeventiende eeuw, maar hij publiceerde ook poëzie en proza. Bijvoorbeeld deze niet alleen vanwege de weersomstandigheden stormachtige en verontrustende roman, verschenen in 1958.