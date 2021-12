Herinneringen stuiteren uit de kast, met dank aan Jan Zegers

zeeland-geboekt Coen Verbraak vertelt over de vergeten geschiede­nis van de Molukkers

Het zou maar tijdelijk zijn. Dat was de 12.500 Molukkers verteld die in het voorjaar van 1951 per schip in Nederland arriveerden. Ze lieten een warm en groen land achter en kwamen terecht in een koud en grijs polderland waar ze zich niet welkom voelden. De eerste opvang vond plaats in kampen, waaronder de barakken van het beruchte Westerbork. Dat terugkeer er niet in zat werd in de loop der jaren duidelijk. Ondanks beloften, ook van Nederland. Vele Molukkers hadden in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger hun leven gewaagd. Het gevoel dat Nederland hen in de steek liet, ging overheersen.

