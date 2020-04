Graven naar de verschrikking

Volledig scherm Ivar Schute, opgegraven bestek in vernietigingskamp Sobibor © nvt

Volledig scherm Ivar Schute, opgegraven bril in vernietigingskamp Sobibor © nvt

Volledig scherm Cover Ivar Schute: In de schaduw van een nachtvlinder © Prometheus

Ivar Schute graaft naar sporen van de Holocaust. In zijn pas verschenen boek In de schaduw van een nachtvlinder vertelt hij over zijn ervaringen: een reis langs nazikampen, van west naar oost, tien jaar lang, met vernietigingskamp Sobibor in Polen als eindpunt.

Jan van Damme

Een archeoloog spit in het verleden. Ver verleden, zijn we geneigd te denken. Romeinse munten, middeleeuws glaswerk, een baardmankruik uit de zeventiende eeuw. Binnen die wetenschap bestaat een tak die ‘conflictarcheologie’ wordt genoemd. Ook dat kan over lang geleden gaan. Bijvoorbeeld de oorlogen van Napoleon begin negentiende eeuw. Maar conflictarcheologie kan zich ook richten op de Tweede Wereldoorlog. En hoewel we alweer driekwart eeuw bevrijding herdenken, is dat verleden door levende getuigen en getuigenissen nog steeds dichtbij.

Over die Tweede Wereldoorlog zijn boekenkasten vol geschreven. Jaarlijks komen er nog meters papier bij. Toch, weet Ivar Schute uit ervaring, is er over de Holocaust weinig publieke kennis. Anne Frank en Auschwitz, dan heb je het wel ongeveer gehad. Dat er in Europa - ook in Nederland - door de nazi's een geraffineerd netwerk van kampen werd opgezet, zijn we vergeten. Terwijl de sporen nog overal en vaak overdadig aanwezig zijn.

Boek van verbazing

In de inleiding van zijn boek zegt Ivar Schute: ‘Dit is een boek van verbazing. Verbazing over hoeveel kampen er eigenlijk zijn geweest, verbazing over hoe er na de oorlog mee is omgesprongen en verbazing over wat er nog van over is maar wat weinig mensen kunnen zien. Een archeoloog kijkt naar de ruimte om zich heen, het is die ruimte waar de fysieke resten van de geschiedenis zich bevinden. In bossen en struiken ben ik tegen overwoekerde gebouwtjes aangelopen, heb ik muren blootgelegd, ben ik in kelders afgedaald, heb ik schoenen en prikkeldraad opgeraapt. Het verbaasde me dat de sporen van wat we de Holocaust noemen daar zomaar liggen, ook in Nederland.’

Doorgangskamp Westerbork, daar staat inmiddels een monument en is een heel herinneringspark ingericht. Maar wie heeft ooit gehoord van het werkkamp bij het Drentse buurtschap Gijsselte? Pagina 57: ‘Het is een vergeten hoofdstuk in de Jodenvervolging, maar begin 1942 dwong de bezetter de Joodse gemeenschap om werkloos geworden mannen naar werkkampen te sturen, daarmee tegelijkertijd de families van deze mannen gijzelend. Hiervoor gebruikten de Duitsers veelal de al bestaande vooroorlogse werkkampen van de werkverruiming. In het oosten en noorden van Nederland lagen er ongeveer veertig, de voorportalen van de eeuwigheid.’ Kamp Gijsselte was er één van. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden alle werkkampen ontruimd, de mannen werden naar Westerbork getransporteerd, hun families volgden. Schute vindt een onder bramenstruiken verborgen kelder die onderdeel was van de latrines van het kamp Gijsselte.

Gezicht van de oorlogsarcheologie

Ivar Schute (1966) werd geboren in Bergen op Zoom en groeide op in Middelburg. Al op zijn zevende vond hij op een veldje in wat nu de wijk Klarenbeek is scherven, pijpenkoppen en muntjes en wist hij zeker dat hij archeoloog wilde worden. Die droom kwam uit. De afgelopen tien jaar werd hij voor Nederland het gezicht van de oorlogsarcheologie, gespecialiseerd in de opgravingen van nazi-kampen. Hij zegt: ,,Ik heb in die periode veel meegemaakt, er zit veel in mijn hoofd. Ik zocht een manier om dat met een groot publiek te delen. Dat is dit boek geworden."

De geschiedenis van de deportatie van de Joden en daarmee de kampgeschiedenis was volgens hem nooit deel van het collectief geheugen in Nederland. Na de oorlog was alles gericht op de wederopbouw en was er geen ruimte voor Joodse verhalen. Dat kwam pas later, in de jaren tachtig, toen de eerste herinneringscentra werden ingericht. Maar in die tijd was er wel al afstand.

Het rijk van het onbevattelijke

Wie het boek van Ivar Schute leest, zal het gevoel krijgen dat juist de archeoloog dat verleden weer dichtbij kan brengen. Bekijk de vondstenlijst van een opgraving in Westerbork. Daarop staan onder meer plastic houdertjes voor persoonsbewijzen, delen van schoenen, brillen, kunstgebitten, kammetjes, tandenborstels, scheerkwasten en -mesjes, haarspelden, parfumflesjes. In het hoofdstuk over concentratiekamp Sachsenhausen heeft de archeoloog het gevoel ‘het rijk van het onbevattelijke’ te betreden (pagina 83): ‘Mij werd voor de eerste keer duidelijk dat de bizarre aantallen slachtoffers waar je mee geconfronteerd wordt, worden weggefloten door de vogels.’

Tijdens lezingen, in interviews wordt altijd gevraagd wat al die ellende met hem doet. Zijn antwoord was altijd iets in de trant van ‘we sluiten ons af’ en ‘we doen ons werk’. In één van de hoofdstukken over Sobibor voegt hij daaraan toe (pagina 209): ‘Wat ik niemand verteld heb, is het verhaal van het vogelnestje. Geen echt nestje, nee, want daar is alles dood. Het is een scherfje, een heel klein scherfje, met een even kleine tekening erop. In een gevlochten nestje liggen zes eieren, twee witte, twee bruine en twee groene. Op de rand van het nestje zitten twee vogeltjes die elkaar met de vleugel omarmen. Liefde. Hoop. Toekomst. Ik vond het scherfje in de bodem van kamp 2 in Sobibor. De plek waar slachtoffers hun spullen moesten inleveren, waaronder ooit het kopje waar dit scherfje van is afgebroken, om vervolgens naakt naar hun dood te moeten lopen. Geen hoop noch liefde, geen toekomst. Dat scherfje, dat beeld, dwaalt door mijn gedachten en komt naar boven op momenten dat ik dat niet wil.’