Goed gemutst door het leven

Volledig scherm Tholen en Sint Philipsland - uit boek Goed Gemutst © Mart Bakx

Volledig scherm Noord-Beveland en Axelse dracht - uit boek Goed Gemutst © Mart Bakx

Volledig scherm Walcheren en Arnemuidse dracht - uit boek Goed Gemutst © Mart Bakx

Volledig scherm Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuidse burgerdracht - uit boek Goed Gemutst © Mart Bakx

Volledig scherm Zuid-Beveland - uit boek Goed Gemutst © Mart Bakx

Volledig scherm Land van Cadzand - uit boek Goed Gemutst © Mart Bakx

Volledig scherm Land van Axel - uit boek Goed Gemutst © Mart Bakx

Volledig scherm Land van Hulst - uit boek Goed Gemutst © Mart Bakx

Zo, de trilogie is voltooid. Met Goed gemutst is de geschiedenis van alle varianten van de Zeeuwse klederdracht vastgelegd. Aan de slag! Het boek met Zeeuwse mutsen is voorzien van patronen en naaibeschrijvingen. Wie wil, kan zelf een muts maken. En zo een mooie traditie in stand houden of zelfs nieuw leven inblazen.

Jan van Damme

Eén voordeel hadden de vrouwen die in Zeeuwse dracht gingen: ze moesten niet naar de kapper. Om de muts - zeg alsjeblieft geen kap - op hun hoofd vast te zetten, moest het haar in een knot worden opgebonden. Of voor op het hoofd in een krul worden vastgemaakt. Een heel karwei. Ondermuts, bovenmuts, soms ook nog een tussenmuts.

Hoe dat zat, tot in detail, valt te lezen in Goed gemutst. Daarin worden de mutsen beschreven die sinds 1800 bij de zestien verschillende streekdrachten in Zeeland hoorden. Het is het derde en meteen laatste deel van een serie over Zeeuwse dracht. In 2005 verscheen het eerste deel, De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000‘ Naar aanleiding daarvan kwamen er vele praktische vragen binnen naar patronen en naaibeschrijvingen. Daarin voorzag het in 2018 verschenen tweede deel: De Zeeuwse streekdrachten, handboek voor het maken van kleding. Om het boek hanteerbaar te houden, werd besloten een apart boek te maken met ‘beschrijvingen en aanwijzingen voor het vervaardigen en reconstrueren van alle mutsen die behoren tot de vrouwenkostuums’. Dat is dus het net verschenen: Goed gemutst.

Liza van der Heijden-van der Werff uit Kleverskerke gaf les in textiele werkvormen en nam het leeuwendeel van de teksten voor haar rekening. Ze stond met haar man Wim van der Heijden aan de basis van het hele project. Het woord ‘kap’ zal je haar niet horen zeggen: ,,Dan heb je het over een boerenschuur. Of over andere provincies. Streekdrachtdragers in Zeeland hebben het over mutsen.”

In vroeger eeuwen was het ook in Zeeland gangbaar dat vrouwen hun hoofd bedekten. Los, onbedekt haar werd als onzedelijk gezien. Liza: ,,Walcherse vrouwen hadden tien, misschien twintig mutsen in de kast. Op Zuid-Beveland en de noordelijke eilanden was dat anders. Daar kwam er zeer kostbare kant aan te pas en had je hooguit twee of drie mutsen.”

Er worden negen regio’s onderscheiden in evenzoveel hoofdstukken, van Schouwen-Duiveland tot het Land van Hulst. Van alle mutsen wordt verteld waarvan ze zijn gemaakt, hoe ze in elkaar zitten, en hoe ze worden gewassen, gesteven, gestreken, opgemaakt en opgezet. Het maken en onderhouden van de bovenmutsen was het werk van gespecialiseerde mutsenmaaksters en mutsopdoensters. Liza: ,,Tegenwoordig hoort het niet, maar vroeger mocht je pronken. Als je rijk was, liet je het zien. De breedte, de fijnheid van de muts, de grootte van de krullen, de hoeveelheid sieraden, alles telde. De sociale rangen waren strikt. Wie zich te rijk, dus buiten de eigen stand kleedde, kon op kritiek rekenen.”

In elk hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de betreffende muts kan worden gemaakt. Volgens Liza op een niveau dat geschikt is voor iedereen die kan handwerken. Het zal vaak niet meevallen om aan het benodigde materiaal te komen. Simpelweg omdat bijvoorbeeld het handgekloste kant, dat veel werd gebruikt, niet meer te koop is. Een tip van Liza: probeer een oude muts te bemachtigen en hergebruik het daarin verwerkte materiaal.

De Goese modeontwerpster Susan Bakx-Plasmans biedt achterin elk hoofdstuk een op een traditionele muts geïnspireerd kledingontwerp of modeaccessoire. Liza: ,,Klederdracht wordt al gauw oubollig gevonden. Dat hoeft dus helemaal niet. De moderne ontwerpen zijn echt uitdagend.”

Goed gemutst, deel 3 in de serie Zeeuwse streekdrachten, door Liza van der Heijden-van der Werff, Susan Bakx-Plasmans, Wim van der Heijden en Mart Bakx (fotografie) - Uitgeverij WBOOKS, 232 pagina's, 39,95 euro.