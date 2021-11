Freek neemt je mee in de wereld van zijn vader

zeeland-geboekt Een stapel boeken

Na ongeveer een jaar kwam onze leesclub eindelijk weer eens bijeen. We waren blij elkaar weer levend terug te zien; onze club bestaat uit oudere heren. Het afgelopen jaar, zo hebben we kunnen vaststellen, is er door ons veel gelezen. Eén lid zei een boek per week te lezen. Omdat we nieuwsgierig waren naar elkaars leeservaringen en we altijd wel willen weten welke boeken de moeite waard zijn om te lezen, leverde de bijeenkomst wel een flinke lijst van uiteenlopende boektitels op. We waren met zeven man.

