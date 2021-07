Fien hopt van afspraakje naar afspraakje: een waagstuk met vrijwel onvermijdelijk een fatale afloop

zeeland-geboekt Diertjes

9 juni Dieren zijn zelden een goed voorbeeld voor de mens. Als we bijvoorbeeld naar insecten kijken, dan hebben we niet de indruk dat de meeste zich erg uitsloven voor het welzijn van hun nakomelingen zoals mensen doorgaans wel doen. Van de mannetjes wordt niet veel verwacht. En van de vrouwtjes wordt alleen gevraagd dat ze voor haar eitjes een geschikt plaatsje weet te vinden. Zo leggen vlindervrouwtjes bijvoorbeeld haar eitjes op de plant die de toekomstige rupsjes lekker zullen vinden. Soms worden insecten genoemd naar de plant of plek waar de larven het best gedijen. De naam koolwitje kennen we allemaal, maar er bestaan ook hazelnootboorders, frambozenkevers, distelvlinders, distelbokken, sleutelbloemvlinders, dennelotvlinders en houtboorders . Er bestaat ook een zuringvlinder, maar die houdt ook van andere planten, zelfs van varkensgras.