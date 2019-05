Expositie en boek: schilders waren ongeneeslijk verliefd op Veere

zeeland-geboekt Haakje

21 mei Het was in de tijd dat er nog stoomboten met donkere rookpluimen voeren op de Westerschelde. En dat je nog in je eentje ongestoord kon staan vissen op de dijk. Ik viste meestal zonder iets te vangen. Mijn uitrusting was sober, een bezemsteel met een eind vliegertouw met daaraan een vlijmscherp haakje, een kurk met een veertje als dobber. Een blikje met een paar landwormen uit het achtertuintje. Misschien acht of tien. Ik was gauw tevreden.