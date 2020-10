zeeland-geboekt Kinderboe­ken­week in Zeeland

29 september De Kinderboekenweek 2020 (woensdag 30 september tot zondag 11 oktober) gaat terug in de tijd. Het thema is ‘En toen?’ Dus veel spannende verhalen over ridders, de oorlog en de oudheid. Arend van Dam schreef het Kinderboekenweekgeschenk ‘De Diamant van Bantjarmasin’, dat cadeau wordt gegeven bij aankoop van 12,50 euro aan kinderboeken. Mylo Freeman maakte het Prentenboek van de Kinderboekenweek: ‘Tweeling!’, te koop voor 7,25 euro. Iedereen die in de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij boekhandel ‘t Spui in Vlissingen of De Drvkkery in Middelburg krijgt een gratis boekenlegger die meteen een toegangskaart is voor het muZEEum in Vlissingen.