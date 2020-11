Emma zegt hier en nu

Volledig scherm Esther Stui uit Wissenkerke: ,,Er zat een verhaal in mijn hoofd, het moest er gewoon uit." © Ruben Oreel

Emma uit Vlissingen brengt een peperdure Audi naar Zweden voor een vermogende klant met knalblauwe ogen en brede schouders. Ai ai, 'Gewoon puur Emma’, de romantiek spat ervan af.

Jan van Damme

Emma Vreugdenhil is een lekkere stoere. Ze is 23 jaar, woont twee straten achter de boulevard in Vlissingen en werkt bij autovervoerder Cobelfret in Vlissingen-Oost. Auto's in en uit schepen rijden, het is een ruig mannenwereldje. Emma voelt zich er senang. Ze deed weliswaar een toeristische opleiding en werkte als receptioniste in een hotel in Domburg. Dat verveelde haar al snel. Meer actie in de taxi, dat is haar devies. Vriend Sam werkt bij de autovervoerder en deed een goed woordje voor haar. Zo maakte Emma de overstap.

Schrijfster Esther Stui (1971) zag tijdens het boodschappen doen in Goes treinen vol auto's voorbij rijden. Met die treinen werd het idee geboren voor de hoofdpersoon Emma, die autoschepen helpt laden en lossen. In 'Gewoon puur Emma’ is te lezen hoe dat haar vergaat. Het is Esthers tweede boek, eerder dit jaar publiceerde ze 'Pencarrow', een liefdesverhaal in het Engelse Cornwall.

Schrijven is een lang gekoesterde wens van Esther. Ze is geboren in Papendrecht. Daar woonde ze met haar man en twee zoons toen door ophoging en versterking de rivierdijk zowat in hun tuin kwam te liggen. En er mochten huizen boven op de dijk worden gebouwd zodat er van hun privacy weinig overbleef. Dat was achttien jaar geleden. Omdat ze in de weekends Zeeland vol rust en ruimte hadden leren kennen, verhuisden ze naar Wissenkerke. Ze werkt in Goes op de Roompot Gastenservice.

Altijd een grage lezer geweest. En daarbij vaak gedacht dat ze ook zelf wel eens wilde schrijven. Vorig jaar maart kwam het er opeens van. Ze had nog de vakantie van 2016 in haar hoofd, toen ze landhuizen bezocht in Cornwall: ,,Sindsdien zat er een verhaal in mijn hoofd, het moest er gewoon uit.” Vijf maanden later had ze haar debuutroman 'Pencarrow’ rond.

Over haar tweede deed ze drie maanden. Nee, ze volgde geen schrijfcursus. Op internet vond ze tips over hoofdstukindeling en verhaalontwikkeling. Een goede vriendin corrigeerde de tekst. Zelf las ze over het 'point of no return', het punt waarop het verhaal onafwendbaar een bepaalde richting op gaat.

Dat punt is in 'Gewoon puur Emma’ redelijk snel bereikt. Emma krijgt van haar baas de opdracht een dure Audi, een SQ7, voor een klant van Rotterdam naar Smaland in Zweden te rijden. Die klant, Marcus van den Berg, loopt met zijn enkel in het gips en is daardoor niet in staat om zelf zijn peperdure automobiel op te halen. Als Emma 'ja’ zegt is dat al een 'point of no return'. Als ze even later in Zweden besluit enkele weken de privéchauffeur van Marcus te zijn, weten we als lezer helemaal hoe laat het is. Emma valt als een blok voor de man op krukken met brede schouders, donkerblond haar en knalblauwe ogen (pagina 15). Marcel op zijn beurt raakt in de ban van 'doodgewone Emma uit Zeeland’ (pagina 41).

Het wordt liefde met een hoofdletter L. In een restaurant (pagina 40): 'De vonken schieten over en weer. 'Wil je nog een dessert?’ vraagt hij. 'Ja, jou', zegt Emma. Marcus wenkt de ober voor de rekening.' Het kookeiland in Marcus’ huis is multifunctioneel als Emma het kookgerei opzij schuift (pagina 102): ‘Hier? Weet je dat zeker?’ 'Heel zeker, Marcus, kom hier met je sexy enkel'.

Esther Stui noemt haar boek een 'feel-good’: ,,Lekker een paar uur wegdromen, dat hoop ik voor de lezers.”

Esther Stui: Gewoon puur Emma - Uitgeverij Boekscout, 222 pagina's, 20,99 euro.