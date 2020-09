Mario Molegraaf

Van een profeet die men in eigen land niet eert gesproken. Mijn exemplaar van ‘Out of the Sea. A Young Zeelander’s Moving Story’, in 1976 verschenen bij Good News Publishers, door de Middelburger James P. Leynse (1891-1987) is misschien het enige in Nederland. Voor de dichtstbijzijnde bibliotheek die het boek bezit moet je naar Princeton, 5.900 kilometer verderop. Leynse vloog dan ook uit, naar Amerika, naar China waar hij zendeling werd. Maar in dit boek (met een molen, tulpen en klederdrachten op het omslag) keert hij terug: ‘I was born on a little island in the North Sea, part of the province of Zeeland’. Terug naar Walcheren, terug naar Middelburg, de stad van rond 1900.

Duidelijk dierbare herinneringen. Aan het Middelburgse huis uit 1582, en de huisdieren. Aan de maaltijden, bereid met heel veel boter. Aan het Sinterklaasfeest, ‘the climax of the year’, waarbij de bisschop door een niet nader te noemen iemand werd vergezeld. Aan uitstapjes per ‘Jan Plyzier’ en de ontdekking van de fiets, volgens de dominee een duivelse uitvinding. De persoonlijke bijzonderheden worden afgewisseld door Nederlandse geschiedenisles, geschiedenisles en nog eens geschiedenisles. Leynses boeken bevatten altijd wel een les, hij bleef een zendeling.

Boeken als ‘Beauty for ashes’ over zijn jaren in China. Hij werd een halve Chinees, kon zich inleven in de Chinese geest. Zie bijvoorbeeld een boek uit 1961, over China onder Mao, in het Nederlands uitgebracht onder de titel ‘Je kunt niet klappen met één hand’, met voor alle zekerheid de mededeling ‘Roman uit Rood-China’. Het blijkt nog meer uit het eveneens in het Nederlands vertaalde ‘Vrouwen zijn als bladeren’, over een Chinese vrouw die zich bevrijdt uit een beklemmend huwelijk én een beklemmende maatschappij: ‘Met wederzijds goedvinden zijn hij en ik gescheiden’.

Vreemd genoeg is zijn ‘Zeeuwse’ werk ‘Out of the Sea’ nooit tot onze streken doorgedrongen, laat staan vertaald. Het boek waarin de zesjarige James ontsnapt met de eerste ‘street car’ die in Middelburg verscheen. Maar wie zou de lokroep van een gratis tramritje naar het strand kunnen weerstaan: ‘Free ride to Flushing Beach’?