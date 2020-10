Een schrijfster meldt zich

Volledig scherm Sarah van der Maas © Ruben Oreel

Sarah van der Maas (1995) uit Middelburg schrijft een pakkende debuutroman over de eenzame Gabriel in het laatste jaar van de Eerste wereldoorlog. Negen jaar is hij, en alleen. We lezen hoe hij leeft in een kapot geschoten stadje in Noord-Frankrijk.

Jan van Damme

Soms staat er zomaar opeens een nieuwe schrijver op. Of schrijfster. Neem Sarah van der Maas in Middelburg. Vijfentwintig jaar jong. Lezers van het Reformatorisch Dagblad kennen haar als columniste in het zaterdagse magazine. Met het uitbrengen van 'Nooit meer wachten’ kan ze nu 'romanschrijver’ op haar cv zetten. Met recht. Ze schreef een ijzersterk debuut.

We verplaatsen ons naar 1918, het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. In een zwaar gehavende basiliek ergens in Noord-Frankrijk heeft de negenjarige Gabriel zijn toevlucht gezocht. Hij woonde op een boerderij die hij vanaf de kapot geschoten toren kan zien. Kon zien, want veel is er niet meer over van het huis en de bedrijfsgebouwen. Hij wacht op de terugkeer van zijn ouders, van zijn twee broers en zus. Tijdens een vlucht naar veiliger oorden is hij hen kwijt geraakt. Terug naar zijn dorp, of wat daarvan over is, veel anders zit er niet op. Daar zit hij nu en verzorgt in de kerk de gewonde dieren die hij op zijn pad tegenkomt.

Pagina 35: 'Dit is het domein van de teruggekeerden en de hardnekkigen die voor Duitsers en Engelsen niet willen wijken. Ook hier marcheren dagelijks colonnes langs de huizen, maar de straat schudt hun voetstappen moeiteloos van zich af en de bezetting verdwijnt zoals ze gekomen is: in stofwolken die zachtjes neerdalen. Er is zon en licht en lucht - oneindig veel lucht, strak en blauw. 's Avonds branden er vuurtjes achter de loze gevels en geurt de lucht naar soep en houtrook.’

Hoe wordt iemand schrijver? Sarah is Middelburgse, afgezien van haar eerste anderhalf jaar op Grijpskerke. Na het vwo op het Calvijn College in Middelburg en Goes studeerde ze geschiedenis in Leiden en Groningen. Daarna keerde ze terug: ,,Ik ben heel blij om hier te wonen. Dat gevoel is sterker geworden tijdens mijn studententijd. Als ik dan terugkwam en ik zag de Lange Jan, dan was dat de plaats waar mijn jeugd lag."

Haar vader geeft geschiedenis en tekenen op het Calvijn in Middelburg. Ze rekent zichzelf tot de Gereformeerde Gemeente: ,,Wij zeggen, dat is rechts van het midden.” Het lezen en schrijven werd met de spreekwoordelijke paplepel aangereikt: ,,Mijn moeder las veel voor, we haalden stapels boeken van de bieb.” Het schrijven begon met tekeningen. ,,Ik tekende hele reeksen, geïnspireerd op tv-series als de Bereboot, Pippi Langkous, Kuifje. Toen ik dat nog niet zelf kon, vroeg ik mama of zij mijn verhaal erbij wilde schrijven. Pas als ik zei ‘Ik ben nu Pippi, jullie moeten Pippi tegen me zeggen', ging het net te ver.” Fan-fiction noemt ze dat. Sarah spreekt over ‘een gestage ontwikkeling’ naar het schrijverschap. Op haar dertiende werd ze derde bij de J.H. Schepsprijs, een prijs die belangstelling voor de gevaren van dictatuur wil stimuleren. Met een verhaal over de Rode Khmer in Cambodja werd ze in 2011 eerste. En toen kwam - zoals ze die zelf noemt - ‘de prijs der prijzen’: de schrijfwedstrijd van het Reformatorisch Dagblad. ,,Die was eerder gewonnen door Els Florijn, een schrijfster die ik bewonder. Na die prijs kwam ze met haar eerste roman 'Het meisje dat verdween'. Zo'n carrièrepad zag ik ook voor mezelf.” Sarah won de prijs in 2015 met haar verhaal over een joodse man die na de Tweede Wereldoorlog terugkeert naar Middelburg en andere bewoners in zijn huis aantreft. Uitgeverij Mozaïek wilde haar begeleiden bij het schrijven van haar eerste roman.

En zo is het gekomen. Of ze ideeën had voor een boek, vroeg de uitgeverij. Sarah: ,,Ik had ideeën te over. Eén daarvan ging over een jongetje in een kapotte kerk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen ik een jaar of vijftien was ging ik met mijn vader naar Ieper. Daar zag ik foto's in een museum. Die oorlog was korter geleden dan ik had gedacht. Ik zag gewone jongens op het slagveld. Misschien moet ik daarmee maar eens iets gaan doen, dacht ik.”

Ze heeft vijf jaar over haar historische roman gedaan. ,,Schrijven deed ik op momenten die me uitkwamen, 's avonds na het eten, op vakanties, teruggetrokken met mijn laptopje.” De uitgeverij hielp bij het beperken van de verhaallijnen. Het zijn er uiteindelijk drie geworden: die van het jongetje Gabriel, van de Engelse soldaat Ralph Lawrence en de Duitse majoor August Klostermann met zijn paard Bismarck. Het verhaal wordt steeds wisselend vanuit hun perspectief verteld. Twaalf hoofdstukken die evenzoveel dagen beslaan, met daartussen terugblikken onder het kopje ‘Eerder’. Aan het eind vallen de levens van het jongetje, de soldaat en de majoor samen in een door oorlogsgeweld getekende finale.

Over haar schrijven zegt Sarah: ,,Ik doe onderzoek, de feiten moeten kloppen. Dan probeer ik me in te leven. Ik heb een redelijk ontwikkelde fantasie. Dat mijn boeken lievelingsboeken worden, dat zou ik het fijnst vinden. Zelf heb ik dat met 'De kronieken van Narnia’ van C.S. Lewis. En met ‘Emiel en zijn detectives’ van Erich Kästner. Heerlijk om elke keer weer dat ene boek te pakken.”

Dat schrijven voor haar meer is dan het produceren van mooie woorden en zinnen, weet ze zeker. Sarah: ,,Ik probeer een klein beetje een boodschap mee te geven. In dit boek: soms is er tegenslag. Dan is dat zo. Toch moet je verder leven met de littekens.”

Sarah van der Maas: Nooit meer wachten - Uitgeverij Mozaïek, 368 pagina's, 21,99 euro.