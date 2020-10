Mario Molegraaf

Vijftien maanden slechts heeft Pieternella Hendrika Sirre in Zierikzee gewoond, vanaf haar geboorte in februari 1855 tot mei 1856 toen haar ouders verhuisden, in de hoop op een beter leven in Antwerpen. Toch is haar zoon Lode Baekelmans (1879-1965), een in vergetelheid geraakte maar boeiende schrijver, een leven lang in de ban geweest van Zierikzee, het land van oorsprong. ‘De weg naar Zeeland,’ noemt hij het zelf.

Baekelmans, opgegroeid in het Schipperskwartier, is een chroniqueur van het Antwerpse leven, het leven aan de zelfkant vooral, het wereldje van zware zeelui en lichte meisjes. Hij mag een tijdgenoot zijn van Willem Elsschot, in de letterkundige geschiedenis lijkt hij een schakel tussen Conscience en Elsschot.

De weg naar Zeeland dus, zoeken naar het voorgeslacht, verlangen naar zijn moeder. ‘Zij ging op in huiselijke zorgen, in overdreven Hollandse reinheidszin. Haar taal was het Antwerps doorspekt van Zeeuwse uitdrukkingen’, schreef hij in 1954 in ‘Mijn Zeeuwse Familie’, een artikel vol feitjes over oma en opa, ooms en tantes, toepasselijk genoeg gepubliceerd in het ‘Zeeuws Tijdschrift’. Zijn sympathie voor Zeeland ging zo ver dat hij na de Eerste Wereldoorlog, anders dan ongeveer heel België, openlijk stelling nam tegen het plan Zeeuws-Vlaanderen te annexeren.

In de bundel ‘Pleisteren’ uit 1939 schreef hij ook al over zijn Zeeuwse gevoel. Lang bleef de stad van zijn moeder een beeld in de verte: in de nevel dook ‘de wondertoren’ op. Tot hij op een zondag besluit tot een vaartochtje, waarbij een uurtje in Zierikzee wordt gestopt. Op de boot speelt inmiddels een harmonica, terwijl in zijn verbeelding sprake was van een stad ‘omweven van stilte die slechts verstoord werd door het gekrijsch van meeuwen’.

Zomer 1952 keert hij terug, hij verblijft nu langere tijd op Schouwen. Hij wordt ziek, ligt ‘dagen in koortsdaver’, toch lukt het hem eindelijk de realiteit achter de familieverhalen te zien. Maar is het wel wijs, zo’n reis richting paradijs? De deur in het befaamde huis blijft dicht en Lode Baekemans erkent in Pleisteren: ‘De droom van het huis te Zierikzee had ik maar verder moeten bewaren. De werkelijkheid was enkel ontgoocheling’.