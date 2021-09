Een blaadje aan de boom

Altijd druk druk. Schrijvers interviewen, debatten leiden, over Franse en Europese literatuur publiceren, de Nederlandse literatuur in Frankrijk promoten. Ze woont in Amsterdam maar was meestal de helft van het jaar in Parijs te vinden. Tot corona zich aandiende. Opeens was er rust en ruimte. En had ze eindelijk tijd om het koffertje te openen dat ze tientallen jaren onder het bed van haar moeder had zien staan. Grootvader Leendert de Jongh, de vader van haar moeder, keek haar vanaf zijn portretfoto aan. Daaronder een vergeelde envelop uit de jaren twintig van de vorige eeuw met zesentwintig met de hand geschreven pagina's, een priegelig handschrift in het Duits.