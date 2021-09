Ze werd in 1948 in Zeeland geboren, maar haar Zeeuwse wortels reiken veel verder terug, vertelt ze in ‘Duvelsjong. Verhalen uit een Zeeuwse jeugd’. Na genealogisch graafwerk kan ze onthullen: ‘Ik kom tot 1628’. In dat jaar werd een verre voorvader van haar begraven te Wemeldinge.

Kloostermansdorp

Hart van mijn land

Over haar achtergrond begon ze op latere leeftijd te schrijven in geestige én ontroerende columns, bijeengebracht in ‘Straffe zijwind’ (2010) en ‘Klein & ongevaarlijk’ (2012). Maar haar hoofdwerk is en blijft ‘Duvelsjong’, in 2011 uitgebracht als Zeeuws Boekenweekgeschenk. Tien jaar later is de uitgave nog steeds een geschenk: het duvelsjong levert hemels proza af over Zeeland, af en toe ook nog eens in onvervalst Zeeuws. Terug naar het Kloetinge uit haar kinderjaren. Terug naar de tijd dat zij, de getalenteerde Nelleke van der Krogt, ‘altijd de kleinste van de klas’ was. Het afscheid was hard, maar ze had door dat de wereld niet voorbij Bergen op Zoom ophield. Het gehate duvelsjong ziet met engelachtige liefde om. Wanneer ze weer eens de Zeeuwse grens passeert, heft ze Hans Warrens gedicht aan: ‘Hart van mijn land ik ben terug’. Voor één keer zonder haar ironische blik.