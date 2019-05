Die ei’n konte as ’n driejaer

zeeland geboekt Top 5 van de Zeeuwse boekhan­dels: april 2019

10 mei Elke maand peilen we wat het best verkochte Zeeuwse boek is. De grootste boekhandels in de provincie leveren daartoe een top 5 aan. Afgelopen aprilmaand waren er twee grote boekpresentaties: Carla Rus met haar boek 'Breekbare helden’ over het Zeeuwse verzet in de Tweede Wereldoorlog en John Brosens met 'Sprong naar het duister’ over de uit Veere afkomstige Engelandvaarder Pieter Dourlein: bijzondere levens onder hoogspanning.