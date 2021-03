De wals beroerde me

Zo lees ik de novelle 'De wals’ van Judith Schiks (1956). Je hoeft niet te kunnen dansen. De tekst wervelt mooi vanzelf. Het gaat over een man die zijn teennagels knipt, over een vrouw die probeert daar niet op te letten en later een stukje nagel onder haar voetzool voelt. Ze praten over Lola, hun dochter van zestien jaar. Lola wil op dansles. Haar verzoek maakt een herinnering los, aan het museum met de bronzen poppen toen Lola vijf was. De man vergat, de vrouw niet. Herinnering heeft kracht. Dat wat vergeten is ook.