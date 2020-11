Zelfs de paginanummers zijn anders. Gewoonlijk worden in een boek de bladzijden als 5, 6, 7 geteld, maar in de nieuwe bundel van Peter Knipmeijer gaat het van 000111, 001000, 001001. Binaire getallen dus, alleen nullen en enen, dat is de wereld van ‘ma1/40x. ’ne ruimtezang’. Behalve cijfers en symbolen zijn er ook woorden in verschillende talen. In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek heeft men het over ‘Nederlandse streektalen’, maar ik herken Engels en Nederlands, Deens en Duits, zelfbedacht Afrikaans of is het toch Zeeuws? Het is de taal van een bijzonder begaafd buitenaards wezen dat na een crash op aarde is beland, misschien wel ergens in Zeeland. Nog niet zo lang geleden blijkbaar, getuige termen als lockdown en quarantaine.