De Slibreeks is niet meer. Het is een ‘stille dood’ geworden. Na 45 jaar en 154 afleveringen is de ooit in heel Nederland geprezen reeks met kunstzinnige miniboekjes van het toneel verdwenen.

Je voelde het aankomen. Het duurde te lang voor er nieuwe nummers van de Slibreeks op de mat vielen. In 2017 werden er nog vier boekjes uitgegeven, de nummers 151 tot en met 154. Sindsdien bleef het stil. Zou er nog wat komen?, vroegen de liefhebbers zich af. Nee dus. Een speciale editie van het literaire tijdschrift Ballustrada verschaft helderheid. Voor de gelegenheid is het nummer uitgegeven op het A6-formaat van de Slibreeks. Wim Hofman schrijft er als één van de oprichters van het Slibtijdschrift een terugblik in. Redactielid Frans van Dixhoorn zet de definitieve punt achter de roemruchte reeks: ,,We hebben ‘de stille dood’ van de Slibreeks in zeer goede verstandhouding besproken en uitgevoerd.”