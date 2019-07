De Slag om de Schelde toont karakter

zeeland-geboekt ‘Zee, zeer, meer en min of meer’

7:32 Hans Berghuis (1924-1994) zocht het vaak ver weg en in een ver verleden. Er zijn niet veel Nederlandse schrijvers die, zoals hij in 1959 deed, een roman aldus laten beginnen: ‘Er was niemand op de kade van San Miguel de la Isla toen don Ramon in het holst van de nacht vertrok van het eiland waar hij zijn leven lang had gewoond.’ Spaanse sferen, in 1979 publiceerde Berghuis, de zoon van een klompenmaker, een bundeltje bewerkingen van copla’s bij het Zeeuwse Kunstenaarscentrum.