De Reuzenhoek leeft!

Kerk van Kapelle doet weer van zich spreken

10 maart De geschiedenis staat niet stil. Dat bewijst de in het Bevelandse verleden gespecialiseerde onderzoeker Gerard J. Lepoeter. In 1996 presenteerde hij zijn boek ‘De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld'. Nu, bijna een kwart eeuw later, brengt hij een supplement op die uitgave uit: ‘Als de stenen konden spreken'. Weer over de dezelfde kerk dus, maar dan wel op basis van niet eerder bekende stukken. De titel heeft betrekking op de eeuwenoude grafzerken in de kerk, waaraan een ruim geïllustreerd hoofdstuk is gewijd.