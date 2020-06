De pest, dát was nog eens een pandemie

In het nieuwste nummer van ‘Den Spiegel’, het tijdschrift van de Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen, gunt archivaris Ad Tramper ons een kijkje in de door de pest geplaagde Scheldestad. Wij denken dat een corona-pandemie ingrijpend is. De pest toen, dat is nog even andere koek. Er zijn in de zeventiende eeuw drie grote pestepidemieën, schrijft Tramper: 1624-1625, 1635-1636 en 1644-1666. Vooral in dat laatste jaar, 1666, is het raak. Op een totaal van circa 7500 Vlissingers vallen er 1407 doden te betreuren, bijna 20 procent van de stadsbevolking. Middelburg en Sluis komen er met een overlijdenspercentage van 10 procent iets beter vanaf.