De man die Walcheren droge voeten bezorgde

ZEELAND-GEBOEKT Uitzicht op een nieuwsgie­rig plukje schaamhaar

6 december Pieter van Lierop. Dat is zo’n naam waarbij er ergens vaag een belletje gaat rinkelen. Waar ken ik hem van? Was dat niet die man die ooit in de jury van Film by the Sea in Vlissingen heeft gezeten? Bijna goed. Pieter was als filmrecensent van de PZC en nog een hele rits andere regionale kranten gevraagd aan te schuiven bij het gezelschap dat de mooiste literatuurverfilming zou uitkiezen. Dat was ergens in de jaren 90 of misschien zelfs begin deze eeuw. Een week voor aanvang van het festival kreeg hij te horen dat hij uit de jury werd gezet. Want, zo bleek, het Algemeen Dagblad sponsorde het filmfeest in Vlissingen en wenste geen journalist van een concurrerend medium in de jury.