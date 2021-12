De liefde blijft, de geliefde sterft; Egbert Rietveld dicht tegen de leegte

zeeland-geboekt Wim Hofman schrijft het Zeeuwse Geschenk

Wim Hofman schrijft dit jaar het Geschenk van de 27ste Week van het Zeeuwse Boek (10 tot en met 21 november). Het boek is die Week gratis te verkrijgen in de Zeeuwse boekhandels bij aankoop van 15,- euro aan boeken. De titel is ‘In de sneeuw geboren'. Wim Hofman (1941) is schrijver, beeldend kunstenaar en columnist van de PZC. In het geschenkboek haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd: de oorlog in Vlissingen, evacuatie in Valkenswaard, de wederopbouw, de Ramp van 1953. Hij schrijft: ,,Herinneringen zijn als zonnevlekjes die op je pad oplichten in een donker bos.”

