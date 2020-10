De leraar maakt het verschil

Volledig scherm cover Tussen sleur en zwier van Bregje Pel © Tony van Ierland

Bregje Pel noemt haar boek een ‘ode aan het leraarschap’. In de titel vangt ze meteen de twee uitersten: ‘Tussen sleur en zwier’. ,,Want”, zegt ze, ,,het gaat om de erkenning dat lesgeven niet alleen maar leuk en ook niet alleen maar saai is. Er zitten mooie kanten aan. En moeilijke.”

Jan van Damme

De coronacrisis heeft vele akelige, nadelige gevolgen voor ons dagelijks leven. Toch heeft - om met Johan Cruijff te spreken - ook in onze tijd elk nadeel zijn voordeel. Wat het boek van Bregje Pel betreft: het verschijnt op een moment dat het leraarschap hartstikke positief in de schijnwerper staat. Toen voor de zomervakantie scholen werden gesloten en kinderen thuis aan het werk moesten, werd eens te meer duidelijk dat het niet meevalt om als ouder opeens voor leraar te spelen. Wat meer is, de meeste kinderen misten school. Hun klasgenoten, vrienden en vriendinnen. En, wat velen niet hadden verwacht, hun leraren.

Zo is er sprake van een zekere herwaardering van het leraarschap. Bregje: ,,Mijn grootouders zaten in het onderwijs in een tijd dat je als leraar enorm aanzien had. Ik heb dat vanaf de jaren zeventig steeds minder zien worden, status en aanzien holden achteruit, je had geen carrièremogelijkheden en er volgde bezuiniging op bezuiniging. Door de coronacrisis komt er weer een beetje status terug. En waardering.”

Bregje Pel werd in 1954 in Middelburg geboren. Daar ging ze naar de christelijke Olmenlaanschool en de Rijks HBS in de Sint Pieterstraat. In haar boek komt die tijd aan de orde. Ze vertelt over juffrouw Kousemaker, die van leren lezen en schrijven een feest maakte. Haar leraar Nederlands, Ad Steketee (1929-2015), krijgt met negen andere leerkrachten een eigen ‘lerarenportret’ in het boek. Na vijftig jaar voelt ze nog de betekenis van ‘zijn zinvol leraarschap’. Ze ziet het silhouet van Middelburg, ‘waar naast de abdij die ouwe hbs stond, waarin midden in de benedengang dat ene lokaal was waar ik me veilig wist, waar ik leerde hoe je leraar moest zijn.’ Over hem en ook over handvaardigheidslerares Henny Schrijver zegt ze: ,,Die twee hebben me aangeraakt en daarmee een levenslange invloed gehad.”

Ze werd leraar geschiedenis. Eerst een niet eens volledig maar wel vrij hopeloos jaar in Amsterdam-Noord, daarna drie jaar in Alkmaar en zestien jaar in Enkhuizen, waar ze nog altijd woont. Bij een landelijk pedagogisch centrum werd ze kaderdocent en in Lelystad was ze drie jaar conrector. Uiteindelijk ging ze als zelfstandige coach aan de slag. In het boek vertelt ze haar persoonlijke verhaal, ‘een meer dan zestigjarige reis door onderwijsland’, en ze laat zien wie haar inspireerden.

Pagina 205: ‘In het onderwijs veranderde er tijdens mijn leven de hele tijd wat, maar tegelijk bleef in die zestig jaar veel hetzelfde. De leraar was en bleef de spil in het onderwijs’. De schrijfster voegt eraan toe: ,,De leraar maakt het verschil. Een goede leerkracht is onontbeerlijk om van een leerfabriek een leerhuis te maken. Lesgeven is een zinvol beroep. Je ontsluit de wereld voor kinderen, je kunt ze hoop en moed geven. Ontvang ze met open armen en wijs ze de weg.”

Bregje Pel: Tussen sleur en zwier. Over de leraar als mens - Uitgave Pel Coaching, 236 pagina’s, 21,90 euro.