De Hontevloed van 1134: Gent trekt altijd naar zee

Vol Cola en Caballero

15 april Mijn loopbaan als roker duurde precies één trekje. Eén tel lurkte ik aan een pijp en daarop volgde een hopeloze hoestbui van een uur. Het was genoeg om mij meteen weer van het roken af te helpen. Terwijl het mij, als jongen van zestien of zeventien, zo interessant had geleken, rondlopen met een pijp. Een ingewikkelde leeftijd waarop je tegelijk ongelooflijk wereldvreemd én wereldwijs bent. Je denkt alles beter te weten, trots en vertwijfeld wil je anders dan de anderen zijn. Met de pijp lukte het dus niet, maar ik pronkte deze jaren wel even met een baard.