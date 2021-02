De Hedwige uitgelijnd

Serieuze selfies uit de Gouden Eeuw

4 januari Frank van der Ploeg zocht en vond werk van Zeeuwse portretschilders in de Gouden Eeuw. In musea, bij kunsthandels en bij particulieren die hun voorouders in ere houden. De expositie in Zierikzee staat in de wacht, maar het boeiende boek over de Zeeuwse meesters is er al.