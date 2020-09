De goede woorden gevonden

zeeland-geboekt 3 september: Manu Keirse geeft lezing over rouwverwer­king

2 september De Vlaamse psycholoog Manu Keirse (1946) is donderdag 3 september te gast in boekhandel de Boekenmolen in Meliskerke. Daar geeft hij om 19.45 uur een lezing over het thema ‘rouw en verdriet'. Keirse was in Leuven onder andere directeur van de Patiëntenbegeleiding van de Universitaire Ziekenhuizen. Hij geeft les aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Benelux-universiteit in Eindhoven. Hij is gespecialiseerd in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg. Belangstellenden voor de lezing moeten zich vooraf aanmelden.