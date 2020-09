De Boevere is niet geschikt voor tere zielen

Peter de Boevere (1952) uit Goes is al toe aan zijn zesde deel in de misdaadserie ‘Zeeuws Bloed’: 'De Fles’. Opnieuw moeten de Zeeuwse rechercheurs Béla Boorman en Camiel Verplancke aan de bak. Zoals we van De Boevere gewend zijn, is het ook deze keer geen simpel zaakje. Een moeder en haar dochter verdwijnen op een doordeweekse ochtend uit hun woning in het Goese Meer. Met de noorderzon vertrokken, of ontvoerd, of mogelijk vermoord door vader Viktor Stigter?