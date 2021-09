De Biet heeft inhoud

zeeland-geboekt Freek de Jonge schrijft over zijn jongste jaren

1 september Het eerste deel van de memoires van cabaretier Freek de Jonge (1944) verschijnt donderdag 14 oktober. De titel is 'Kom verder'. De theatermaker duikt in zijn eerste levensjaren en geeft daarbij een beeld van het leven van zijn grootouders en ouders. Het verhaal begint in de zomer van 1900 als de veertienjarige grootvader tijdens het koeien hoeden op Schouwen-Duiveland een Roeping krijgt. Daardoor wordt vader Andries vijftien jaar later voorbestemd tot predikant. Freek woonde van 1962 tot 1965 in Kloetinge, zijn vader was in die jaren godsdienstleraar op het Christelijk Lyceum voor Zeeland in Goes.